مصدر نيابي: ضغوط سياسية ووساطات كويتية لتأجيل او الغاء استجواب الخويلدي

2021/01/11 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

ذكر مصدر نيابي ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يواجه ضغوط سياسية ووساطات دولية من السفارة الكويتية في بغداد لتاجيل او الغاء استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي.

واشار المصدر ، الى وجود تحرك وحوارات تقوم بها كتلة النصر بالتشاور مع الكتل النيابية للضغط على رئيس البرلمان بغية تاجيل او الغاء استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي والمقرر استجوابه تحت قبة البرلمان من قبل النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي خلال الشهر الجاري، مؤكدا وجود وساطات وضغوط ايضا على النائب الاول للبرلمان حسن الكعبي لاقناع الربيعي في الغاء موضوع استجواب الخويلدي.

وكشف المصدر عن تدخل سفارة دولة الكويت في بغداد لدى رئيس البرلمان واجراء السفير سالم الزمانان لقاءات سياسية لالغاء استجواب الخويلدي او تاجيله الى ما بعد توقيع عقود التمديد لشركات الاتصالات و اطلاق خدمات الجيل الرابع.

يذكر ان شركة زين للاتصالات العراقية هي فرع لشركة زين الكويتية، اضافة الى شركة اجيلتي الكويتية التي تملك نصف اسهم شركة كورك تيليكوم، فيما تستحوذ قطر على ثلثي اسهم شركة اسيا سيل.

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