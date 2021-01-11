مجلس النواب يرد من حيث المبدأ مشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين

2021/01/11 | 18:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد قرر مجلس النواب رد من حيث المبدأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

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