الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية في المستهل

2021/01/11 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلى مستوى على الإطلاق في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مع متابعة التطورات السياسية.

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