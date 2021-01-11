اللجنة المالية بالنواب العراقي تناقش تقريرها بشأن مشروع قانون موازنة 2021

2021/01/11 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب هيثم الجبوري، رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة واللجان النيابية الأخرى، اليوم الاثنين؛ اجتماعا لمناقشة التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام …

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