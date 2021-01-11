2021/01/11 | 18:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تعلن عن تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة

اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تقريرها بشأن مشروع قانون موازنة 2021.

وتضمن تقرير اللجنة، تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة .

كما تضمن التقرير ايضا، زيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها، ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد على الاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن عن تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن عن تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).