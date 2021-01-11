ازمة الدولار والدينار العراقي تبطش برواتب موظفي العراق: استقطاع الرواتب سيكون بـ 3 مستويات مؤكدة..كيف؟

2021/01/11 | 18:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف عضو مجلس النواب، حسن خلاطي، الإثنين، 11 كانون الثاني، 2021، عن 3 مستويات سيتم استقطاع رواتب الموظفين على اساسها في موزانة 2021.

وقال خلاطي في تصريح متلفز إن “المستوى الأول يتمثل بالموظف الذي يبلغ راتبه 750 الف دينار سيتم استقطاع 25 الف دينار من راتبه، والموظف الذي يبلغ راتبه مليون دينار سيتم استقطاع 50 الف دينار من راتبه الكلي وهكذا صعودا”.

واضاف أن “أن هذا الاستقطاع (الأول)، كان من المفترض أن يجري وفق قانون الضرائب وليس عبر قانون الموازنة”.

واشار خلاطي إلى أن “المستوى الثاني والذي يتمثل بسعر صرف الدولار، حيث ان الموظف الذي يتقاضى مليون 200 الف دينار اي ما يعادل 1000 دولار، بات اليوم راتبه على سعر صرف الدولار الجديد لا يتجاوز الـ700 دولار”.

وبين أن المستوى الثالث يتمثل بـ”ارتفاع سعر السوق بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار ،حيث لن يتمكن الموظف شراء الاغراض الكمالية لأن راتبه لن يكفي على عكس مما كان سابقا”.

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة ’’بيارق الخير’’ النيابية، النائب محمد الخالدي، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، إن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ستطول في البرلمان، مبينا أن أغلب النواب معترضون على الاستقطاعات من رواتب الموظفين رغم الاتفاق المسبق بين قادة الكتل والحكومة.

وذكر الخالدي أن “القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، التي سيباشر فيها البرلمان بجلسته 34، اليوم، ستخوض بتفاصيل مشروع الموازنة، حيث سيطول وقت المناقشات حول مشروع القانون بسبب وجود اعتراضات على بعض البنود”.

وأضاف، أن “أغلب النواب معترضين على الاستقطاعات من رواتب الموظفين، ضمن مشروع موازنة 2021، على الرغم من الاتفاق المسبق بين زعماء الكتل السياسية والحكومة حول الموازنة واستقطاعاتها”.

وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته 34، المزمع عقدها، اليوم الاثنين، المناقشة الثانية، لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

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