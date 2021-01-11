2021/01/11 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة

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