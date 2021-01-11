البرلمان يصوت على رد التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين

2021/01/11 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على رد من حيث المبدأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يرد من حيث المبدأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين”.

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