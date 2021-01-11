الاعلان عن تحالف ( تحالف الامل الكردستاني )

2021/01/11 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجموعة نواب من قوى كردستانية مختلفة، اليوم الاثنين، عن تشكيل تحالف جديد تحت اسم (( تحالف الامل الكردستاني ).

وقال النائب مثنى امين في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، “نحن مجموعة الاحزاب والكتل الكردستانية استشعارا منا بخطورة التحديات وبغية تعزيز الدور الوطني وتحقيق الوحدة لقوتها لضمان عدم احتكار قوى اخرى لتمثيل شعب كردستان وللدفاع عن حقوق شعب كردستان وتحقيق التمثيل الديمقراطي وحمايته لابناء الشعب الكردستاني ولابعاد قوت الناس عن فشل الفاسدين وصراعاتهم العقيمة ولبناء تحالفات وطنية على اساس المصالح الوطنية وليس مصالح المفسدين وان تقوم على التعايش السلمي وليس المتاجرة بالطائفة والمذهب والقومية فقد ذهبنا الى اظهار ثمرة عملنا المشترك بالفترة الماضية باعلان تحالف الامل الكردستاني”.

واضاف امين، ان “التحالف الجديد يجمع 15 نائب بالوقت الحالي من كتل كردستانية مختلفة ونؤكد على نبذ العصبيات الحزبية والايدلوجية والطائفية ووضع برنامج اصلاحي عابر للانتماءات يتمحور حول المواطن وحقوقه وكرامته ويوفر التعايش السلمي بين المكونات جميعا وان تكون هويتنا الكردستانية وحرصنا على حقوق شعبنا وهي لا تعني بان المطالبات الاصلاحية لكل العراق ليست من قضايانا بل اننا نعمل من اجل كل العراق والمصير المشترك للاصلاح”.

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