نواب البصرة يهددون بمقاطعة موازنة 2021

2021/01/11 | 18:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

هدد تواب البصرة، الاثنين، بمقاطعة موازنة2021 في حال عدم تضمينها حقوق المحافظة توازي ما تقدمه للدولة من موارد ، واعلان موقف موحد يوم غد.

وقال النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “نواب محافظة البصرة سيقدمون تقريرا مفصلا عن استحقاقات البصرة للجنة المالية ورئاسة البرلمان بشكل يوازي ما تقدمه البصرة”.

واضاف انه “في حال عدم الاستجابة سيقاطع اعضاء البصرة الموازنة خلال التصويت”، مشيرا الى ان “البصرة تقدم الكثير ولا تجني غير الاضرار”.

واوضح ان “النواب عن المحافظة سيكون لهم موقف يعلن يوم غد يوضحون فيه العديد من الامور في حال عدم الاستجابة لمطالب البصرة”.انت

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