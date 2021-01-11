نائب عن اللجان التحقيقية: غير فاعلة لهذا السبب وبعضها وسيلة لإفلات المتهمين من القضاء

2021/01/11 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، عامر الفايز، اليوم الاثنين، إن أغلب اللجان التحقيقية التي شكلت في زمن الحكومات السابقة والحكومة الحالية، تحول بعضها إلى وسيلة لإفلات المتهمين من العقاب، بسبب التدخلات والضغوط السياسية، حسب قوله.

وذكر عامر الفايز، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب والسلطة التنفيذية وبالتعاون مع القضاء شكلت العشرات من لجان التحقيق في قضايا حساسة ومهمة، ولكن لم تعلن نتائجها للرأي العام، أو لم تستكمل تلك المهام".

وأضاف الفايز، أن "أغلب تلك اللجان كانت غير فاعلة وجدية في استكمال مهامها، والبعض الأخر تحول إلى وسيلة لافلات المتهمين من القضاء نتيجة التدخلات السياسية التي تحدث في بعض الأحيان".

واشار إلى أن "مجلس النواب يمتلك صلاحية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن طبيعة عمل تلك اللجان وكذلك النتائج التي توصلت لها، ولكن لا تحرك بهذا الشأن حتى الآن"، مؤكدا أن "بعض اللجان التي تشكلت تركت بدون تحديد سقف زمني لانجاز عملها، وبعضها مضى على تشكيلها سنوات طويلة، الأمر الذي زعزع ثقة المواطنين بتلك اللجان".

يذكر المئات من اللجان التحقيقية التي شكلت في العراق بعد 2003، بخصوص قضايا تتعلق بالكوارث الارهابية التي ضربت العراقيين وحتى الأحداث الاخيرة التي رافقت الاحتجاجات، فضلا عن قضايا الفساد المالي والاداري وجرائم جنائية، لم تعرف نتائجها الى هذه اللحظة.

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