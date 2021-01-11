الحكمة: اجراءات واشنطن ضد شخصيات عراقية انتهاك للسيادة الوطنية

2021/01/11 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تيار الحكمة الوطني في العراق، الاثنين، موقفه من العقوبات الامريكية ضد أسماء وشخصيات عراقية رسمية....

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