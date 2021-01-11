الهيأة الوطنية للاستثمار تكشف عن أكبر عملية فساد

2021/01/11 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، الكشف عن أكبر عملية فساد لشركة استثمارية من خلال استغلالها الإعفاء الجمركي والضريبي خارج المشروع المكلفة به، وبيعه في الأسواق المحلية.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ضبطت وثائق ومستندات وأوراق تتعلق بالإعفاء الجمركي والضريبي في الأسواق المحلية تعود لإحدى الشركات الاستثمارية في المحافظات".

وأضاف البيان، أنه "ومن خلال المتابعات المستمرة والحثيثة لتلك المشاريع وبإشراف من قبل رئيسة الهيأة سهى الياس نجار، قامت اللجان المختصة بالتحقق وإجراء الكشف الموقعي وثبت قيام المستثمر بالتصرف بالإعفاء الجمركي وبيعه في الأسواق المحلية".

ولفت إلى أن هذا "يتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

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