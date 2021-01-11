البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة

2021/01/11 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، الاثنين، القراءة

الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي

وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، أن "مجلس النواب

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