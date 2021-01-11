الإعلان عن تشكيل

2021/01/11 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجموعة نواب عن كتل كردستانية،

اليوم الاثنين، تشكل تحالف جديد باسم

"تحالف الامل الكردستاني".

وقال النائب مثنى أمين في مؤتمر صحفي

لنواب التحالف الجديد، عقد في مبنى

البرلمان، "نحن مجموعة الأحزاب وا

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