نواب البصرة يضعون شرطا للتصويت على الموازنة

2021/01/11 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نواب البصرة، الاثنين، شرطا

للتصويت على قانون الموازنة لعام 2021،

عازين السبب الى ما يتعرض له ابناء

المحافظة من ظلم واستخفاف بحقوقهم.

وقال النائب جمال المحمداوي في مؤتمر

صحفي، "نحذر من الغبن والاس

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