مجلس النواب يبدأ مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة

2021/01/11 | 18:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشر مجلس النواب، الاثنين، القراءة الثانية لمشروع موازنة العام 2021.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، أن “مجلس النواب بدأ مناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021”.

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