مجلس النواب يعقد جلسته لاتمام قراءة الموازنة

2021/01/11 | 18:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين، حيث من المقرر ان يتم خلالها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو المجلس النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال شكور في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس بدأ جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس بشير الحداد، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.

وأضاف ان الجلسة تسير حسب جدول الاعمال ولم يتم بعد البدء بقراءة مشروع قانون الموازنة، لافتا الى انه لا جديد بشأن الحوارات بين الكتل الكوردستانية وباقي الكتل بشأن مشروع قانون الموازنة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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