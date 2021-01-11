2021/01/11 | 18:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق النجف يحصد ثلاث نقاط مهمة بفوزه على فريق الكرخ بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة ضمن الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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