ديالى ترصد ارتفاعا جديدا بتدفق البضائع في منفذ حدودي مع ايران

2021/01/11 | 18:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن ارتفاع جديد في تدفق البضائع من منفذ حدودي مع ايران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم لـوكالة /المعلومة/، ان “معدلات تدفق البضائع من ايران الى العراق عبر منفذ مندلي الحدودي ارتفعت وبلغ المعدل اليومي لدخول الشاحنات اكثر من 100 شاحنة محملة بمختلف البضائع والمواد وخاصة الغذائية والانشائيات”.

واضاف، ان “التدفق الجديد بمعدلات عالية هو الافضل منذ اعادة فتح منفذ مندلي قبل نحو 4 اشهر عقب اغلاقه لعدة اشهر بسبب جائحة كورونا”، لافتا الى ان “زيادة تدفق الشاحنات في معدلاتها اليومية اسهمت في توفير المزيد من فرص العمل لعشرات العاطلين خاصة وان المنفذ يشكل فرص مهمة لكسب الرزق”.

ويعد منفذ مندلي من اهم المنافذ الحدودية شرق العراق وتتدفق من خلالها البضائع والمواد من ايران الى مختلف المدن العراقية وخاصة العاصمة بغداد.



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