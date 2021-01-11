الرياض ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة

2021/01/11 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015، الاثنين، بقرار الولايات المتحدة تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة "إرهابية".

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