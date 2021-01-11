أسعار الذهب تتحول للارتفاع عالمياً مع خسائر الأسهم

2021/01/11 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر الأسهم الأمريكية.

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