2021/01/11 | 18:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: مناقشة الموازنة ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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