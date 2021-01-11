2021/01/11 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عزمها تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات باستثناء النفقات الحاكمة لضمان عدم المساس برواتب الموظفين وعدم فرض اي ضريبه على رواتبهم.

وقال عضو اللجنة المالية ثامر ذيبان لـ/المعلومة/ ان “الموازنة تحتوي على العديد من المخالفات لقانون الادارة المالية فيما يخص فرض الضرائب وتخصيص العديد من الابواب فيها”.

واضاف ان “الاموال التي قد تستقطع من رواتب الموظفين او من الضرائب التي تفرض عليهم لم تسد ولم توفر اي مبالغ كبيرة للعجز المالي”.

واوضح ذيبان ان “اللجنة تعزم تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات وخاصة الاموال المخصصة في العديد من السلع الاستهلاكية باستثناء النفقات الحاكمة”، لافتا الى ان “النفقات الحاكمة تشمل البطاقة التموينية واستيراد الغاز والكهرباء والديون والادوية”.

وتابع ان “الغرض من التخفيض هو لضمان عدم المساس برواتب الموظفين او فرض ضرائب عليهم”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات في الموازنة باستثناء النفقات الحاكمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات في الموازنة باستثناء النفقات الحاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).