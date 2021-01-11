الحلبوسي: مناقشة الموازنة العامة ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسات المقبلة

2021/01/11 | 18:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها.

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