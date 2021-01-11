البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية النقل الجوي مع السعودية

2021/01/11 | 18:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية

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