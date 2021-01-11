وزير العمل يؤكد ضرورة إخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل

2021/01/11 | 18:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، ضرورة العمل على إخراج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل عبر اعتماد خطة عمل مكتب الأمم المتحدة لإنهاء هذا الملف. وأشار الركابي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية العليا للرصد والإبلاغ، إلى أن “العراق ملتزم بتقارير الأمم المتحدة بشأن عدم إشراك الأطفال في النزاعات …

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