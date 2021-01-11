رئيس البرلمان: مناقشة الموازنة العامة ستبقى مستمرة

2021/01/11 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب اكد على ان مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها”.

وكان مجلس النواب باشر في جلسته التي عقدت اليوم بالمناقشة والقراءة الثانية للموازنة الاتحادية.

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