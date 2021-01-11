نائب كردي يوجه طلباً للحكومة العراقية بشأن تظاهرات ذي قار ويحذر من تداعيات خطيرة

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الاثنين، الحكومة إلى الجلوس مع المتظاهرين في مدينة الناصرية، وتحكيم لغة العقل والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتنة، حسب وصفه.

وقال حسن آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مايحدث في مدينة الناصرية يجب أن يكون ضمن أولويات اهتمامات الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، فمن غير المعقول ترك الأوضاع تسير بهذا الشكل دون وضع الحلول لها".

وأضاف آلي، أن "الحكومة مطالبة بالجلوس مع المتظاهرين والنظر بطلباتهم ورفض استهدافهم بأي شكل من الاشكال، وإجراء مصالحة بين الجهات المتنازعة، وتغليب لغة العقل".

وحذر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني: "إن أي تطور يكون في غير صالح البلد، ويسير بتلك المناطق للفتنة والهاوية، ونحن في الإقليم يعنينا الاستقرار في الجنوب، لانه جزء مهم من استقرارانا في كردستان".

وقتل شرطي وأصيب العشرات من عناصر الشرطة ومن المتظاهرين المطالبين بالإصلاح بجروح، جراء مواجهات اندلعت في ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار امس.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن شرطياً قتل وأصيب 33 جراء المواجهات، كما ذكرت مصادر أن نحو 20 من المتظاهرين أصيبوا، بينهم واحد إصابته خطرة.

وقالت مصادر من المدينة إن قوات من الجيش تدخلت لإرغام عناصر شرطة مكافحة الشغب على الانسحاب من ساحة الحبوبي بعد قيامها بإطلاق نار حي ضد المتظاهرين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في قلب الناصرية، وسط أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وأفراد الأمن امس.

في غضون ذلك دعت مفوضية حقوق الإنسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل المباشر في إدارة الملف الأمني بمدينة الناصرية، وقالت إنها رصدت مطلع الاسبوع عمليتي اغتيال وعمليات اختطاف واستخدام للرصاص الحي، خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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