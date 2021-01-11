جوارديولا يرد بغضب بسبب سؤال يخص ميسي

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على إمكانية ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى فريقه بداية من الموسم القادم.

ورد بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي بغضب شديد، حيث رفض الحديث عن ذلك الأمر خصوصاً وأن الأرجنتيني مازال لاعباً في برشلونة.

وتحدث بيب جوارديولا قائلاً،" ميسي؟ هو لاعب لفريق آخر الآن ليس لدي الحق، أنا أعتذر أحاول الرد على جميع الأسئلة ولكن ميسي لاعب في برشلونة".

ومن المعروف أن عقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة سوف ينتهي في صيف العام القادم 2021، الأمر الذي سيتيح له الفرصة للانتقال لأي فريق العام القادم مجاناً.

وأصبح ليونيل ميسي يملك حق التوقيع على أوراق انضمامه لفريقه الجديد منذ بداية من شهر كانون الثاني الحالي حيث يحق له التفاوض والتوقيع على أن ينضم بشكل رسمي في حزيران 2021.

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