توجيه من رئاسة البرلمان بالاستمرار في مناقشة موازنة 2021 ووضعها على جدول أعمال الجلستين المقبلتين

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثين، بالاستمرار في مناقشة موازنة 2021 ووضعها على جدول أعمال الجلستين المقبلتين.

ونقلت الدائرة الاعلامية للبرلمان، عن رئيس مجلس النواب بعد البدء بالقراءة الثانية لموازنة 2021، قوله، إن "مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها".

وبدأت مساء اليوم أعمال جلسة البرلمان المقررة برئاسة نائب رئيس المجلس بشير الحداد .

واستهل المجلس جلسته باستكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها .

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