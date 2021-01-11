كتلة دولة القانون تقدم مقترحات جديدة لتعديل قانون الموازنة العامة

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدمت كتلة ائتلاف دولة القانون لائحـة مقترحات تحريريـة الى اللجنة المالية النيابية لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021.وتضمنت اللائحة ، 17 مقترحـا جديدا يتعلق اغلبها باستحقاقات وتخصيصات محافظة البصرة اعدها النائب خلف عبد الصمد./انتهى5

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