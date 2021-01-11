استشهاد عنصرين في حشد الدفاع بانفجار عبوة ناسفة بديالى

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أستشهد عنصران في حشد الدفاع لواء / ائمة البقيع / في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عبوة ناسفة استهدفت دورية لحشد الدفاع لواء / أئمة البقيع / بأطراف قرية كصيب شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن استشهاد اثنين من افرادها .واضاف ان قوة مشتركة شنت حملة تفتيش بحثا عن أرهابيي داعش .فيما تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي ./انتهى

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