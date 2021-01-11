الصدر يعلق على احداث الناصرية ويوجه دعوة هامة للامن العراقي

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، بشأن الاعتداء من قبل "مندسين" بصفوف التشرينيين على القوات الامنية....

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