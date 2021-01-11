الأعرجي يؤكد رفضه لقرار الخزانة الأمريكية ضد فالح الفياض

2021/01/11 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الاثنين، رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما شدد السفير الامريكي ...

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