2021/01/11 | 18:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: مناقشة موازنة 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والتالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/11 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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