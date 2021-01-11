حراك نيابي لتعديل استقطاع رواتب الموظفين الى ثلاث مستويات

2021/01/11 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس النواب، حسن خلاطي، الإثنين، عن اقتراح لتعديل استقطاع رواتب الموظفين الى 3 مستويات في موزانة 2021.

وذكر خلاطي في مقابلة متلفزة، اليوم (11 كانون الاول 2020)، إن "المستوى الأول يتمثل بالموظف الذي يبلغ راتبه 750 الف دينار وسيتم استقطاع 25 الف دينار من راتبه، فيما سيستقطع مبلغ 50 الف دينار من الموظف الذي يبلغ راتبه الكلي مليون دينار وهكذا صعودا".

واضاف أن "هذا الاستقطاع (الأول)، كان من المفترض أن يجري وفق قانون الضرائب وليس عبر قانون الموازنة".

واشار خلاطي إلى أن "المستوى الثاني يتمثل بسعر صرف الدولار، حيث ان الموظف الذي يتقاضى مليون 200 الف دينار اي ما يعادل 1000 دولار، بات اليوم راتبه على سعر صرف الدولار الجديد لا يتجاوز الـ700 دولار".

وبين أن المستوى الثالث يتمثل بـ"ارتفاع سعر السوق بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لن يتمكن الموظف شراء الاغراض الكمالية، لأن راتبه لن يكفي على عكس مما كان سابقا".

وتتضمن موزانة 2021 جدولا خاصا بإستقطاع راوتب الموظفين ابتداء من الموظف الذي يبلغ راتبه الكلي 550 الف دينار الى 10 ملايين دينار وفق نسب تصاعدية.

جدير بالذكر ان "أغلب النواب اعربوا عن اعتراضهم على الاستقطاعات من رواتب الموظفين،على الرغم من الاتفاق المسبق بين زعماء الكتل السياسية والحكومة حول الموازنة واستقطاعاتها".

ا.ح

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