تشييع شعبي لاحد رجال الامن سقط شهيدا في ساحة الحبوبي

2021/01/11 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شيعت شرطة محافظة ذي قار جثمان شهيدها المفوض صالح هادي البدري ، الذي سقط مساء امس الاحد في احداث ساحة الحبوبي .وشاركت شخصيات دينية ونخب مجتمعية ومحلية وووجهاء وشيوخ العشائـر في مراسم التشييع وسط مدينة الناصريـة ./انتهى5

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