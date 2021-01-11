الطاقة النيابية: 20 يوما تستغرق مناقشات الموازنة اولها مصير فارق اسعار النفط

2021/01/11 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

توقعت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، استغراق المناقشات حول الموازنة قرابة ال20 يوما لمعرفة فارق اسعار النفط بين السعر المحدد في الموازنة والسعر الحالي المباع به.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد زهرة البجاري لـ/المعلومة/ ان “موازنة 2021 فيها اجحاف كبير واسراف في ابواب اخرى مما تعد بحاجة الى تعديلات جوهرية”.

واضافت ان “مجلس النواب يحتاج لمايقرب ال 20 يوما لإكمال المناقشات حولها”، مشيرا الى ان “اللجنة ستعيد مراجعة شامله لأسعار النفط المحددة في الموازنة خلال المناقشة”.

واوضحت البجاري ان “المناقشة ستتم حول الفارق بين السعر المحدد والسعر المباع فيه حاليا ومصير الاموال من فارق السعر التي لم تذكر في الموازنة”.انتهى25و

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