تظاهرة في النجف احتجاجا وتضامنا مع أحداث الحبوبي

2021/01/11 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نظم عدد من الناشطين في محافظة النجف، الاثنين، تظاهرة قطعوا خلالها طريق فلكة حي الانصار وسط المحافظة.

وقال مراسلنا في محافظة النجف، نقلا عن ناشطين اليوم، (11 كانون الثاني 2021)، ان "التظاهرة انطلقت احتجاجا وتضامنا مع احداث الحبوبي يوم امس، مطالبين بالافراج عن جميع المعتقلين، والكف عن قمع التظاهرات".

وأضاف، ان "التظاهرة شهدت حرقا للاطارات التي قطعت طريق فلكة حي الانصار وسط استنفار أمني كثيف".

وأشار إلى ان "التظاهرة لم تشهد اي تصادم بين القوات الامنية والمحتجين الغاضبين".

وفي سياق متصل، تجددت الاحتجاجات الشعبية في ساحة الاحرار وسط محافظة كربلاء، الاثنين، وسط انتشار أمني كثيف، تضامنا مع تظاهرات الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مراسلنا اليوم، (11 كانون الثاني 2021)، ان "القوات الامنية في كربلاء انتشرت بصورة كثيفة ونصبت سيطرات، على خلفية تجدد الاحتجاجات في ساحة الاحرار".

وأوضح، ان "الاحتجاجات جاءت تضامنا مع تظاهرات الحبوبي، ومن أجل المطالبة بالحقوق المسلوبة ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

وتشهد ساحة الحبوبي، وسط الناصرية تظاهرات منذ ليلة الخميس الماضي اثر اعتقال عدد من الناشطين، فيما تنتشر القوات الأمنية في الساحة والشوارع والتقاطعات القريبة منها، بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، أمس الأحد، وأمس الأول السبت، تسببت بمقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، في مواجهات بين قوات أمنية ومتظاهرين.

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