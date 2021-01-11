2021/01/11 | 19:22 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 11 يناير 2021 | 07:17 مساءً

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تشكيل قوة لمكافحة التهريب في النقاط الحدودية باقليم كوردستان

عقد وزيرا البيشمركة والداخلية في حكومة اقليم كردستان اجتماعا اليوم الاثنين 11/1/2021 في مدينة اربيل للتباحث حول الية تنفيذ قرار مجلس وزراء اقليم كوردستان، بشان تشكيل قوة خاصة لمكافحة ظاهرة التهريب في النقاط الحدودية باقليم كوردستان.



وفق بيان صدر عن وزارة داخلية الاقليم.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان خلال الاجتماع، على الية تشكيل تلك القوة وتوزيع مهامها، ومن المقرر ان يتم قريبا البدء بخطوات تشكيل القوة.

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