العراق يسجل اول إصابة بسلالة كورونا المتحور: لايظهر بأجهزة المسحة pcr العراقية

2021/01/11 | 19:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، يوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المتحور، وهي أول إصابة تسجل في العراق.

وقال الصميدعي في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه “بمتابعة طبية حثيثة لآخر أعراض فيروس كورونا المطور (كوفيد 20) ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي بالفيروس المطور”.

بمتابعة طبية حثيثة لاخر اعراضه من قبل اخوتي د مرتضى جبارة ، علي ناجح العوادي ، مهند عذار ، ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي للمرة الثانية بفايروس كورنا المطور #كوفيد ٢٠،المشكلة في هذا الفايروس انه لايظهر في كل اجهزة المسحة PCR العراقية وبذلك يتعين على #وزارة_الصحة تحديث اجهزتها pic.twitter.com/kYBLuzTqak

— ابراهيم الصميدعي (@AlSoumydaie) January 11, 2021

وأضاف أن “المشكلة في هذا الفيروس أنه لا يظهر في كل أجهزة المسحة pcr العراقية وبذلك يتعين على وزارة الصحة العراقية تحديث أجهزتها”.

وكتب الصميدعي أيضا منشورا على حسابه في فيسوك، أنه “بحسب الاطباء والمضادات والاصابة السابقة، انا في مرحلة التعافي النهائي وفي طور الحصول على مناعة كاملة ضد الفايروس ، لكني من واجبي كمواطن ان انشر هذا الخبر لكي اكون عينة لوزارة الصحة لبحث الاصابات الجديدة بكوفيد ٢٠ الذي لا يظهر في اجهزة المسح الموجودة في العراق ( لعدم تضمينها جين S ) الكاشف لهذا الفايروس”.

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