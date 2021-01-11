وزير الموارد المائية: يجب تأمين رواتب العقود و الأجراء اليوميين المستمرين بالخدمة

2021/01/11 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، حرص الوزارة على التباحث مع الجانب التركي للوصول الى تفاهم يضمن حصة العراق المائية، فيما شدد على ضرورة تأمين رواتب العقود و الأجراء اليوميين المستمرين بالخدمة. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير الحمداني ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي بحضور …

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