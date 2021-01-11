2021/01/11 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية ، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني ، لمناقشة ألية عمل الصندوق وتوزيع التخصيصات والنسب المالية للمشاريع في المناطق المتضررة من الإرهاب ، وعدد تلك المشاريع والمستمر منها وما تم إنجازه والمبالغ المخصصة لذلك منذُ تأسيس الصندوق عام 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستضيف رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستضيف رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).