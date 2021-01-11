لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية

2021/01/11 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل منافسات البطولة العربية الثالثة للملاكمةتلقى الاتحاد العراقية المركزي للملاكمة اشعاراً من الاتحاد العربي للعبة، بتأجيل البطولة العربية الثالثة للرجال والاولى للسيدات التي كان مقرراً اقامتها في دولة الكويت شهر شباط المقبل .

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