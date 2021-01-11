2021/01/11 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخيفة

​

تكلمنا في المقالات السابقة عن المواد

التي تخص إقليم كردستان ومنها المادة (10)

والمادة (11) أما في هذه المقالة سنتناول

مخصصات الإقليم التشغيلية والرأسمالية

وكذلك الإجمالية ومقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة العامة الاتحادية أم موازنة الإقليم ؟ - الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموازنة العامة الاتحادية أم موازنة الإقليم ؟ - الجزء الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).