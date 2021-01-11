2021/01/11 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخيفة

​

تكلمنا في المقالات السابقة عن المواد

التي تخص إقليم كردستان ومنها المادة (10)

والمادة (11 – وثانيا) أما في هذه المقالة

سنتناول المادة (11 – ثالثا ورابعا)

بالإضافة إلى مواد أخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة العامة الاتحادية ام موازنة الإقليم ؟ - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموازنة العامة الاتحادية ام موازنة الإقليم ؟ - الجزء الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).