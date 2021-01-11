نحنُ.. والآخر

2021/01/11 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس المرياني

في ظل الآزمات التي مرت بها المنطقة

العربية منذ عدة قرون ولا زالت تمر بها،

فهل هذه الازمات سببها الغرب

والاستعمار؟ وهل ترك الغرب او

الاستعمار الدول العربية لمصيرها ستبني

نفسها و

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