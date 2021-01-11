تشكيل قوة لمكافحة ظاهرة التهريب في النقاط الحدودية باقليم كوردستان

2021/01/11 | 19:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزيرا البيشمركة والداخلية في حكومة اقليم كوردستان اجتماعا اليوم الاثنين 11/1/2021 في مدينة اربيل للتباحث حول الية تنفيذ قرار مجلس وزراء اقليم كوردستان، بشان تشكيل قوة خاصة لمكافحة ظاهرة التهريب في النقاط الحدودية باقليم كوردستان.وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية وتلقى PUKmedia نسخة منه.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان خلال الاجتماع، على الية تشكيل تلك القوة وتوزيع مهامها، ومن المقرر ان يتم قريبا البدء بخطوات تشكيل القوة.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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