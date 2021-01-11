2021/01/11 | 19:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية من 14 الى 25 من الشهر الحالي.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج وتتضمن فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من يوم الخميس 14 يناير وحتى الـ25 من نفس الشهر.ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة إلى “إعلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان .. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان .. مجلس الدفاع الأعلى يعلن حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).